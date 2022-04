Acorrala sindicato a Pemex

Como consecuencia de los programas de austeridad implementados por la administración de Pemex, se han incrementado los incumplimientos a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual está afectando a nuestra base de trabajadores sindicalizados". Pliego entregado a Pemex Sección 47

En las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fueron colocadas lonas y mantas para expresar su inconformidad por la falta de equipo de seguridad y de insumos médicos para los hospitales donde atiende a personal de la empresa petrolera.

Falta de mantenimiento en plantas, de uniformes, incumplimiento en el pago de becas, en apoyos en vivienda, préstamos administrativos y cobertura de plazas vacantes, son otras de las denuncias.

El sindicato cuestionó la efectividad de las medidas de austeridad.

"Como consecuencia de los programas de austeridad implementados por la administración de Pemex, se han incrementado los incumplimientos a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual está afectando a nuestra base de trabajadores sindicalizados", señala uno de los pliegos entregados a Pemex ayer por parte de la sección 47 en Ciudad del Carmen, Campeche.

Este martes se prevé que las 36 secciones del STPRM en todo el país realicen asambleas extraordinarias para definir acciones y exigirle a Pemex el cumplimiento.

Durante el proceso interno para renovar la dirigencia del sindicato, tanto el candidato oficialista Ricardo Aldana, como los opositores, denunciaron que Pemex ha incumplido con varios compromisos establecidos en el contrato.

Incluso el pasado 18 de marzo, durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera, Aldana exigió a la empresa que otorgue a los trabajadores todas las prestaciones y ayudas a las que se comprometió en la negociación.

TULA, EN CRISIS

La situación laboral en Pemex se refleja, por ejemplo, en la refinería de Tula, que atraviesa por una crisis de operación y de protestas, según lo afirmó el mismo gerente de la planta, Felipe Alberto Careaga Campos.

Careaga acusó que el bloqueo de plazas tiene su origen en la Torre de Pemex, por orden de José Eduardo Beltrán Hernández, uno de los cinco consejeros independientes de Pemex y cuñado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las plazas las bloquearon desde México, yo lo que les pido muchachos es que cerremos la pinza. Yo estoy reclamando que a mi me falta la gente y no para que me haga trabajos para mi, porque la Refinería se está cayendo, no hay preventivo, no hay predictivo, no podemos atender los correctivos, la gente hace falta para levantar la refinería. Pero el señor que está en México que es cuñado del Presidente dice que no hace falta", dijo a trabajadores que protestaron por el bloqueo de plazas.

"Hay un señor que nos está bloqueando y para que sepan es pariente del Presidente, llegó de la calle y no tiene ni estudios y dice que la gente no hace falta, señores hay que armarnos de pantaloncitos y hay que ir a reclamar a la Torre", insistió en un video que circula en redes.