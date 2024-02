"Es convivio y no es político", aclara Samuel García al INE

CIUDAD DE MÉXICO.- En un tono irónico, Samuel García, gobernador de Nuevo León, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) no sancionarlo por asistir con Jorge Álvarez Máynez, al partido de Pumas contra Tigres al Estadio Universitario en Monterrey.

"Hoy sábado juega Tigres contra Pumas y viene mi compadre, tiene años de ser mi compadre, que resulta ser precandidato a la presidencia, pero es mi compadre, Jorge Álvarez Máynez y viene a Monterrey, casual, a ver el juego.

"Lo invité al estadio, antes de que el INE que ya me trae con lupa, me impugne... Todo lo que hago, que como, que no como, que digo, que no digo", dijo el neoleonense en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, García Sepúlveda criticó que las candidatas de Morena y de la alianza PRI, PAN y PRD, "se la pasan violando la ley" y nadie las sanciona.

"Las corcholatas, a Xóchitl, todos los días rompiendo la ley, que andan todo el día violando la ley, haciendo propuestas, no las toca el INE, pero como yo soy cliente, hasta por qué día veo Netflix me quieren multar.

"Les advierto, es puente, ya son las 3.30, hoy sábado también hay jale, pero ya son las 3.30 y va a ser un convivio. No es político, no vamos a pedir el voto, vamos a ver a los Tigres y a los Pumas para que luego no vaya a haber una queja y me impugnen", dijo el neoleonense.

Tal como lo hizo durante el destape del precandidato a la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que durante el partido se van a tomar una cerveza.

Finalmente, apostó a Álvarez Máynez ponerse la camiseta "fosfo, fosfo" de los Tigres, si los Pumas, equipo favorito de Álvarez Máynez, pierde.