Revela origen del término ´corcholata´

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el término " corcholata ", para referirse a quienes desde su movimiento aspiran a sucederlo en la presidencia, no es despectivo y se remite a los tiempos de la selección del candidato –y seguro sucesor- "por dedazo"; pero sentenció que es obligatorio que desde Morena se apeguen a los estatutos y sea el pueblo el que decida.

"De ninguna manera es una forma despectiva, yo de ninguna manera digo esta es mi ´corcholata favorita´, porque respeto a mis compañeros. Quien va a decidir es el pueblo. Ya no hay tapados, dedazos, el presidente no nombra a su sucesor y será el pueblo. Cada partido tiene su procedimiento y Morena es por encuestas", señaló.

Explicó que el concepto "lo usan los adversarios de manera despectiva", pero explicó que es referente a una práctica histórica desde los gobiernos priistas.

"Cuando era presidente Luis Echeverría se acostumbra que en su momento el presidente nombraba al sustituto, supuestamente nadie se movía, había tapados y de repente el presidente decía va a ser éste secretario y usaban al partido en el gobierno para llevar a cabo el procedimiento", relató.

Además de un periodo de presentación de líderes sindicales que acompañaban la decisión del presidente y daban su aval, había parámetros que eran conocidos, aunque no reconocidos.

"Todos salían de Gobernación: Díaz Ordaz salió de Gobernación y ahí había hecho carrera porque incluso había estado de oficial mayor de Gobernación y luego Echeverría salía de Gobernación y ya estaba muy señalado", hasta que, según la práctica, el siguiente presidente por ser secretario de Gobernación sería Mario Moya.

Sin embargo, al final, se rompió la constante de saber quién sería el siguiente presidente del país, cuando Luis Echeverría decide que no sería Moya y designa a José López Portillo como el siguiente.

"Echeverría decide que no iba a ser Moya, pero ya había una situación de mucha presión, la primera señal de que no iba a ser Moya la dio porque el ingeniero Leandro Rovirosa era secretario de recursos hidráulicos y amigo de Echeverría de joven, de repente declara Rovirosa que hay seis probables, eso no se acostumbraba, nadie hablaba.

Entonces abrió el abanico para no se pensara que solo estaba Moya" y mencionaron a seis secretarios de Estado, entre ellos a José López Portillo.

"El ingeniero Rovirosa me platicó –dijo el presidente- que hubo una recepción en Palacio y vienen invitados especiales del mundo, jefes de Estado y a los secretarios les toca atender a un invitado especial y al finado López Portillo que todavía era secretario de Hacienda, le tocó atender a Raúl Castro. En la recepción, me cuenta el ingeniero, que vienen López Portillo y Raúl Castro y se topan con él y López Portillo le dice:

'Éste es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos´ y Raúl le dice ´ah, el destapador´ y entonces el ingeniero le dice ´sí, y ésta es mi corcholata favorita´, señalando a López Portillo y le atinó y entonces de ahí viene eso de las corcholatas".

Se apegan a estatutos