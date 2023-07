Aceleran campaña de ´corcholatas´ en redes

Los aspirantes de Morena también libran en el terreno de las redes su batalla por la sucesión presidencial. Las corcholatas, como se conoce comúnmente a los contendientes del bloque en el poder, han gastado 8,3 millones de pesos en los últimos tres meses en promover su imagen mediante publicidad pautada en Facebook e Instagram, las plataformas sociales de Meta, la popular compañía de Mark Zuckerberg. La inversión se ha traducido en cientos de anuncios que en su mayoría promueven a los aspirantes ante los usuarios de la red social, aunque también hay una cantidad de inserciones dedicada a atacar a los oponentes dentro del mismo partido. Las pautas pagadas incluyen posts con fotos, videos, infografías o memes. El origen del dinero empleado por las corcholatas en esta fuerte campaña digital no está claro. Aunque Meta exige a los contratantes de las pautas que acrediten su personalidad, la mayoría de los anuncios ha sido pagada por organizaciones o colectivos proselitistas en los que no es posible identificar individuos, según la versión disponible al público en la llamada Biblioteca de anuncios de Meta. Estas costosas campañas virtuales han tenido lugar al margen de la legislación electoral mexicana, pues el periodo para las precampañas no comienza sino hasta la tercera semana noviembre.

LA MÁS COSTOSA

La campaña digital a favor de Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de Ciudad de México, ha sido la más costosa. En la Biblioteca de anuncios figuran al menos 61 páginas que han contratado 4.150 pautas en pro de Sheinbaum en los últimos 90 días por un costo de cinco millones de pesos. Le sigue, en orden descendente, la campaña de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, que es promovido por al menos 17 páginas que han contratado 445 anuncios y pagado 1,2 millones de pesos. El senador del Partido Verde Manuel Velasco está en el tercer lugar de gasto con una campaña consistente en 332 anuncios en 13 perfiles y con un valor de 1,1 millones de pesos. El exsecretario de Exteriores Marcelo Ebrard se promueve en al menos 24 páginas que han contratado 515 pautas por un precio de 625.300 pesos. El senador Ricardo Monreal ha sido el protagonista de una campaña de 44 anuncios en ocho perfiles con valor de 290.500 pesos. Solo el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, la sexta corcholata, no ha contratado campaña alguna en las plataformas de Meta, según los registros consultados.

RECUADRO FERVOR DE ASPIRANTES SHEINBAUM

El sitio "Cambio al guinda" es el que ha pautado más anuncios a favor de Sheinbaum en Facebook e Instagram. La página se creó el 6 de junio y en menos de un mes ha colgado 491 anuncios con valor de 371.000 pesos. "El trabajo de la exjefa de Gobierno por la educación en la Ciudad de México es incomparable"; "Miles de trabajadores muestran su amor y respaldo a la Jefa en cada paso" y "Con la Jefa, las mujeres están al centro de la agenda pública" son algunos de los anuncios a favor de la exmandataria capitalina en dicha página. Además, los sitios "Haremos Historia", "Vamos con Sheinbaum", "Claudia Va", "La transformación sigue" y "Poder Morenx" han financiado campañas de más de 300.000 pesos cada uno.

ADÁN

Adán Augusto López tiene sus bastiones de campaña digital en tres sitios. En uno de ellos, llamado "Ahora #EsAdán", se han pautado 229 anuncios por 542.000 pesos. En otro, denominado "Por ti, Contigo Mx", se ha desplegado una campaña de 441.000 pesos. En un tercer sitio, llamado "Andan Agusto" y que tiene una imagen con la leyenda de "Que siga López", se promocionan 111 anuncios con valor de 125.000 pesos.

MANUEL

El senador del Verde, Manuel Velasco ha tenido la tercera campaña digital más costosa en Meta. Pero, a diferencia de las corcholatas morenistas, el político chiapaneco ha utilizado para su promoción páginas de reciente creación con apariencia de sitios de noticias, como "Portada Informativa", "Conoce Más", "El Mundo Noticias", "Tiempo de Noticias" y "Todo Noticias".

EBRARD

El excanciller Marcelo Ebrard ha sido promovido de manera importante por el sitio "Altavoz Web" desde su creación, en abril de 2022, cuando aquel aún era funcionario público. La Biblioteca de anuncios de Meta reporta 97 anuncios con un valor de 293.000 pesos. Las publicaciones destacan el trabajo de Ebrard desde que era secretario de Exteriores hasta sus más recientes apariciones como aspirante presidencial.

MONREAL

Por último, el senador Ricardo Monreal ha apostado a inyectar recursos a su página oficial de fans en Facebook, en la que ha posteado tanto videos de su trabajo legislativo como de sus recientes recorridos por el país y de su programa Monreality, en el que comparte a sus seguidores aspectos de su vida personal. La promoción en su sitio le ha costado 238.000 pesos en los últimos tres meses