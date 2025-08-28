Fuerzas federales rescatan a mujer plagiada en Sinaloa

CULIACÁN, Sin

En nuevas acciones emprendidas por elementos del Ejército y navales en los municipios de Culiacán, Concordia y Escuinapa y Elota aseguraron armas, cargadores, artefactos y sustancias para elaborar explosivos y rescataron a una mujer que había sido privada de su libertad.

Las autoridades federales dieron a conocer que durante un recorrido por la colonia ampliación el Barrio, elementos militares localizaron y rescataron a una persona del sexo femenino que se encontraba privada de su libertad, luego de evaluar su estado de salud, le facilitaron la comunicación con sus familiares.

En un patrullaje conjunto, entre elementos de la Policía Municipal de Escuinapa y personal de la Marina, en el poblado de Loma Grande, localizaron dos campamentos improvisado para descansar por grupos delictivos.

Los elementos navales, descubrieron en este sitio, dos artefactos explosivos improvisados, 14 cargadores de diversos calibres, 408 cartuchos útiles de diversos calibres, por lo que procedieron a desmantelar el sito y inhabilitar los artefactos explosivos.

En un reconocimiento terrestre por una de las comunidades rurales del municipio de Concordia, el personal de Marina localizó un costal con un peso de un kilo de Mexamon-D, 18.5 paquetes de explosivo Emulex 1., por lo que personal especializado en manejo de explosivos procedió a neutralizarlos.