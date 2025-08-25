Alerta en Escuinapa por bloqueos en carretera federal

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alerto a los conductores de vehículos evitar circular por la carretera federal 15 y la autopista de cuota, cerca del municipio de Escuinapa, donde se han presentado bloqueos por miembros de la delincuencia organizada, ya que están despojando de camiones de carga.

En un breve mensaje emitido a través de las redes sociales, la dependencia estatal recomendó restringir el tránsito en esa zona que conduce al vecino estado de Nayarit, ya que las fuerzas estatales y federales que fueron desplazadas a esa zona del estado implementan acciones para despegar las vías de comunicación.

Los primeros reportes que circularon en las redes sociales por conductor de camiones de pasajeros y automovilistas fueron en el sentido que las dos carreteras habían sido bloqueadas por civiles armados que se enfrentaban a balazos.

Sin embargo, las autoridades de seguridad aclararon que se trata de despojos violentos de camiones de carga, tanto en la carretera federal libre número 15 y en la autopista de cuota, por lo que fueron desplazados grupos de la Guardia Nacional, el ejército y la Policía Estatal Preventiva para liberar las vías y darles protección a los conductores.