México refuerza atención a desastres naturales en 2025

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que durante 2025 se realizaron 25 Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en 15 estados, incluyendo la Ciudad de México, y se movilizaron más de 53 mil servidores públicos junto con 2 mil 600 equipos y maquinaria pesada para atender emergencias y restablecer servicios básicos tras fenómenos hidrometeorológicos.

¿Qué acciones tomó la CNPC en 2025?

La dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que sus acciones abarcaron prevención, preparación, atención y recuperación, en coordinación con dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre las misiones internacionales, la CNPC envió del 10 al 16 de enero a 74 especialistas a California, Estados Unidos, para apoyar en el combate de incendios forestales junto con personal de Conafor y Defensa. La dependencia subrayó que la coordinación interinstitucional y la colaboración con gobiernos estatales y municipales fueron pilares de su estrategia.

Detalles sobre las Misiones de Enlace y Coordinación

Durante el año, se llevaron a cabo reuniones nacionales para la Temporada de Incendios Forestales y el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, que reunieron a miles de integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para fortalecer capacidades técnicas y operativas en todo el país.

Los eventos atendidos incluyeron lluvias intensas en Tamaulipas, el impacto del huracán Erik en Oaxaca y Guerrero, y precipitaciones extraordinarias en la región Huasteca en octubre. Gracias a la movilización de recursos y personal, los servicios básicos fueron restablecidos en un plazo promedio de 30 días tras cada contingencia.

Impacto de las emergencias en la población

Asimismo, la CNPC destacó la labor de las Fuerzas Armadas mediante los planes DN-III-E y Marina, que incluyó evacuaciones preventivas, traslado de alimentos, agua y medicinas, así como la remoción de miles de toneladas de lodo y escombros de viviendas y vialidades afectadas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reafirmó que sus ejes prioritarios durante 2025 fueron la coordinación, la prevención, la preparación y la atención, y que continuará trabajando en fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en beneficio de la población.