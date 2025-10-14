Marina refuerza apoyo en Veracruz tras fuertes lluvias

Tras las fuertes lluvias en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, la Secretaría de Marina realizó un puente marítimo, por medio de los buques ARM "Papaloapan" y ARM "Oaxaca", con 419 elementos navales que se suman al Plan Marina, en Álamo, El Higo y Poza Rica en Veracruz.

También señaló la habilitación de puentes aéreos que permiten el traslado de víveres, medicamentos, atención médica y equipos de emergencia hacia las zonas más afectadas.

Además, se cuenta con siete helicópteros y ocho aviones, que efectúan vuelos diarios en un área de responsabilidad de aproximadamente 17 mil 200 kilómetros cuadrados, que comprenden 51 comunidades de ocho municipios prioritarios: Poza Rica, El Higo, Álamo, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Zontecamatlán, Texcatepec, Zacualpan en Veracruz.

Se realizan acciones de limpieza y retiro de escombros en calles y viviendas, con el fin de recuperar las condiciones de habitabilidad, libre tránsito y prevenir riesgos sanitarios.

La Secretaría de Marina (Semar) resaltó que se han otorgado apoyos en materia de salud mediante brigadas médicas y distribución de medicamentos a quienes lo requieren; y como parte del esfuerzo coordinado, se realiza la entrega de despensas y de agua potable a las familias damnificadas, con el objetivo de contribuir a su pronta recuperación de la población.

Hasta la tarde de este martes se ha logrado un acumulado de 201 vías de comunicación despejadas, 599 árboles o espectaculares removidos, ocho mil 459 evacuaciones, dos mil 812 traslados a albergues, 15 toneladas de basura retiradas, 766 atenciones médicas, así como la entrega de 5 mil 500 despensas, 775 raciones calientes, nueve toneladas de sardina y 55 mil 259 litros de agua potable, entregada vía planta potabilizadora y agua embotellada.

La Semar subrayó que para estas labores se encuentra disponible un estado de fuerza de tres mil 300 elementos navales, 88 vehículos, 19 embarcaciones, seis cocinas móviles, tres plantas potabilizadoras, aeronaves y maquinaria pesada, desplegados en las citadas entidades.