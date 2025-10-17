Sheinbaum visita de nuevo Veracruz; supervisa apoyo a familias tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este viernes 17 de octubre a Veracruz, para supervisar los apoyos y acciones del gobierno que se brindan tras las lluvias e inundaciones en diversos municipios durante la semana pasada.

"En Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos".

La presidenta estuvo en Poza Rica, donde se encontró con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien agradeció el respaldo ante la situación que enfrenta el estado.