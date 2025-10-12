Este lunes empieza censo para familias de Veracruz afectadas por inundaciones

Este domingo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, en este último estuvo en el municipio de Poza Rica donde entabló un diálogo con habitantes y encabezó las acciones en el Centro de Comando Permanente.

Ahí anunció que este lunes iniciará el censo para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias. Además de desplegar brigadas para acciones de limpieza de calles para retirar la basura y lodo que se quedó tras la inundación.

"Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación, los vamos a atender a todos. La Secretaría de Bienestar en todos los lugares afectados, particularmente, aquí en Veracruz y estas dos zonas urbanas, van a iniciar a partir de mañana, se va a censar casa por casa y se les va a apoyar a todos, a nadie se le va a dejar desamparado".

"En Poza Rica, el día de mañana se harán los trabajos de limpieza con mayor intensidad, ya iniciaron pero con mayor intensidad, hemos dividido en cuatro sectores. Y en el caso de Álamo, donde también hay muchas afectaciones se dividió en cinco sectores".

Mediante sus redes sociales dijo que "los tres órdenes de gobierno atienden la emergencia por lluvias en comunidades donde ya establecimos puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos; también trabajamos para restablecer caminos. En Poza Rica y Álamo, principales ciudades afectadas, avanzan los trabajos de limpieza".

Informó que hay varias comunidades en Veracruz que se encuentran aisladas por el mal estado de los caminos y puentes colapsos, pero ya se establecieron puentes aéreos para llevar alimentación y agua así como atención médica, incluso se hicieron varios traslados.