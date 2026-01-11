De enero a septiembre de 2025 murieron 155 motociclistas

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) alertó que cinco de cada 10 muertes por accidentes de tránsito son de motociclistas.

La organización precisó que estas muertes se deben a que la mayoría conducen sin entrenamiento formal ni equipo preventivo; de manera imprudente y a exceso de velocidad, lo que deriva en maniobras peligrosas como rebasar entre carriles o invadir espacios de otros vehículos.

Causas de las muertes de motociclistas

La Asociación precisó de enero a septiembre de 2025, se reportaron 155 muertes de motociclistas, lo que ubica a ese grupo como el más vulnerable en siniestros viales, con una proporción de fatalidad de cinco por cada 10 personas, cuando que en 2019 la proporción era de sólo dos de cada 10.

Asimismo, dio a conocer que el 83% de los decesos corresponden a hombres de entre 18 a 45 años de edad, que en su mayoría circulaban entre las 18:00 y las 6:00 horas, principalmente los fines de semana (viernes a domingo).

La AMTM explicó que en la mayoría de los siniestros destacan errores humanos, como la imprudencia, así como la presión de los tiempos, ya que muchos de los decesos corresponden a repartidores que deben cumplir con horarios y número de entregas, quienes permanecen largos periodos sin descanso, por lo que incurren en aceleraciones indebidas.

Impacto del uso de motocicletas en la CDMX

Además, advirtió una deficiente cultura vial, ya que entre los motociclistas no se aprecia respeto al Reglamento de Tránsito (como semáforos, banquetas, pasos peatonales y casco adecuado), así como al exceso de velocidad en las vialidades, lo cual incrementa la probabilidad de accidentes, por una inadecuada percepción de las condiciones de menor riesgo.

En su relación con los automovilistas, destacó la AMTM, mantienen una convivencia compleja, por la falta de respeto, comunicación y entendimiento entre esos dos modos de transporte, lo que constituye un factor determinante para la siniestralidad vial.

Relación entre motociclistas y automovilistas

No obstante, la AMTM hizo notar que el incremento de motocicletas no bajará, sino que tiende a incrementarse por su accesibilidad económica frente a otros vehículos y la expansión de plataformas de reparto de última milla, que han incentivado su uso como herramienta de trabajo.

Para dar una muestra, señaló que entre 2013 y 2023, el número de motocicletas registradas pasó de 91 mil 324 a 716 mil 400 unidades, un incremento de más del 684%.

En conclusión, indicó que la CDMX vive un fenómeno complejo por el incremento exponencial del uso de motocicletas, impulsado por la movilidad económica y las plataformas digitales, lo cual constituye un desafío urgente para las políticas públicas, que requiere acciones integrales de capacitación, regulación, infraestructura segura y cultura vial, pues la falta de convivencia es un factor clave en la siniestralidad entre autos y motocicletas.