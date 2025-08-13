Pipa de agua queda atrapada en socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza

Un enorme socavón se abrió al paso de una pipa de agua que circulaba sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

La pipa quedó atorada en su eje trasero debido a las dimensiones del socavón y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Policía capitalina se desplazaron al lugar para apoyar en la vialidad.

Debido a las tareas para liberar el carro tanque, se cerraron dos de los tres carriles centrales de la calzada en dirección al Circuito Interior, a la altura de la colonia Juan Escutia.

La pipa que cayó en el socavón cargaba 10 mil litros de agua y el conductor salió ileso al incidente.

La pipa fue retirada con ayuda de una grúa y policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito colocaron vallas metálicas para resguardar la falla que abrió en el paso vehicular.

Debido al resguardo del socavón, sólo está habilitado uno de los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través su Centro de Orientación Vial, pidió a automovilistas que tengan pasado pasar por la zona reducir la velocidad.