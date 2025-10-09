Un muerto en choque en carretera González-Llera

El choque entre un tractocamión, un camión tipo escolar y una camioneta Toyota Tacoma dejó como saldo una persona fallecida, además de afectaciones en la circulación en la carretera González-Llera en Tamaulipas.

Alrededor de las 16:00 horas, las autoridades reportaron un accidente entre un camión y un tráiler en el kilómetro 36 de la citada carretera en el municipio de González.

Al lugar arribaron unidades de la Guardia Nacional para realizar las labores de abanderamiento y coordinación del tráfico, así como equipos de emergencia y rescate para atender la situación.

Debido a la magnitud del percance, la vialidad fue cerrada en su totalidad y ambos sentidos de la circulación se vieron afectados, por lo que las autoridades llamaron a tomar las siguientes rutas alternas con dirección a Ciudad Victoria:

González-Mante-Xicoténcatl-Zaragoza-Ciudad Victoria

Rutas alternas con dirección a Tampico:

Victoria-Zaragoza-Xicoténcatl-Mante-González

Ola de accidentes en carreteras de Tamaulipas

A lo largo de este jueves, se han presentado diversos accidentes en las carreteras de Tamaulipas, donde el pavimento mojado ha sido una de las causas. Por ejemplo, en la Carretera Federal 81, a la altura del kilómetro 20 en el municipio de González, se desprendió el remolque de un tráiler.

También, en la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros, en el kilómetro 30 a la altura del municipio de Güémez, un tractocamión tuvo una volcadura. En el kilómetro 77 de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, chocaron un tractocamión de plataforma que transportaba estructuras metálicas, un vehículo sedán, un tractocamión y un camión.

Mientras que en la frontera, las autoridades atendieron un accidente vehicular entre camioneta y tráiler en la carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey a la altura del kilómetro 182 de Nuevo Laredo. Las autoridades exhortan a conducir con precaución.