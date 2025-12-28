El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos: Pasajero

Un testimonio del accidente del Tren Interoceánico compartió a través de un video difundido en redes sociales su experiencia tras los hechos.

¿Cómo ocurrió el accidente del Tren Interoceánico?

En las imágenes se observa como algunos vagones se encuentran volcados. El testigo informó que viajaba en compañía de su familia en el último vagón. "Sentimos que el tren venía muy fuerte y no sabemos si se quedó sin frenos" mencionó el hombre durante la grabación.

Finalizó mencionando que solo tiene golpes leves y que continuarán auxiliando a las personas que lo requieran.

Acciones de Protección Civil tras el accidente

Otro video muestra cómo elementos de Protección Civil retiran en camilla a una mujer lesionada, quien porta collarín. Alrededor se observan más elementos de este servicio público, además de elementos de la Marina y otros ciudadanos.