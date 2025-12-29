Sheinbaum habla sobre investigación de accidente del Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el accidente del Tren Interoceánico en donde fallecieron 13 personas se tienen que analizar la locomotora, las vías y la forma en cómo se conducía el ferrocarril, y "si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento".

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el accidente?

La mandataria federal señaló que el tren tiene una especie de "caja negra" parecida a la que tienen los aviones, la cual, dijo, tiene mucha información y ya está en custodia de la FGR. "La Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes, se tiene que saber la locomotora, las vías, y también la manera de conducir, entre otras. Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que clarecerse absolutamente todo. Para ello como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información, esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

"Entonces esclarecer, y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento", comentó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal se tiene que garantizar que el Tren Interoceánico opere de forma adecuada y que la infraestructura esté en buenas condiciones. "Todo lo que tiene que hacerse para que el Tren esté funcionando y vamos a trabajar en ello como lo hemos hecho siempre y en este caso no se va hacer una excepción", afirmó.

Detalles sobre la investigación del accidente del tren

La Presidenta informó que el operador del Tren que descarriló no está lesionado y pidió que avance la investigación para informar sobre las condiciones de las vías. "Hay que esperar al día de hoy evidentemente. Primero es atender la emergencia y después ya se podrá dar información sobre las condiciones de la vía, una revisión muy exhaustiva, tanto de la línea Z como de las otras líneas y es necesario.

"Pero hay que ver primero qué causó el accidente, y después ya entraríamos a cuándo podría iniciar de nuevo su funcionamiento a partir de una inspección detallada de que todo esté funcionando adecuadamente", comentó.

Sobre testimonios publicados en redes sociales, Sheinbaum dijo que de acuerdo con la "caja negra", la Fiscalía tendrá que definir si hubo exceso de velocidad o qué causó el accidente. "Vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo", dijo.