Cinco personas mueren por choque en Ciénega de Flores, NL

MONTERREY, NL.

Tres niñas y un adulto murieron en un choque entre un vehículo y un camión de transporte de personal, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.

El accidente se reportó sobre la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, a la altura de la colonia Héroes de Monterrey, al norte del estado.

Protección Civil de Nuevo León confirmó que en el siniestro fallecieron tres menores femeninas y un adulto, además de dos personas lesionadas.

Las menores fueron identificadas como Alexa Moreno Salas de 5 años, Alison Carrera de 10 e Isabela Victoria Moreno, de quien no se especificó la edad.

En el lugar murió otra joven identificada como Leyda Francisca de 23 años y otra persona sin identificar.

Trascendió que el vehículo particular se le habría atravesado al transporte de personal, provocando la volcadura de la unidad.

Al sitio arribaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil del Estado, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, además de la Fuerza Civil.