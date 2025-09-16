Trágico accidente entre autobús y tren en Toluca deja 10 víctimas fatales

De acuerdo con testigos del accidente entre un autobús de la línea Herradura de Plata y el tren en la carretera en Atlacomulco, el operador Gustavo Alfredo "N" llevaba la música muy alta lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora, lo que podría ser una de las causas del percance, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el día de los hechos, Gustavo Alfredo "N", conducía el autobús donde viajaban 72 pasajeros cuando, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro, ubicado en la colonia Las Mercedes, municipio de Atlacomulco, la unidad estaba detenida próxima a las vías del tren, el conductor reanuda su circulación al frente por lo que invade el paso del tren y ocasiona el siniestro.

Tras el accidente Gustavo Alfredo "N", se mantenía prófugo hasta el pasado domingo que fue detenido en Michoacán en el Fraccionamiento Villas del Paraíso por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

Enseguida elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al Centro Penitenciario y de Readaptación Social ubicado en El Oro al detenido.