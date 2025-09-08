Asciende a 10 muertos y 55 heridos saldo del choque entre autobús y tren en Atlacomulco

Diez personas perdieron la vida luego de que el autobús de pasajeros en el que viajaban intentara ganarle el paso a un tren y fuera embestido. El accidente también dejó 55 lesionados.

El autobús de la Línea Herradura de Plata, de dos pisos, placas 675HY9, salió del Municipio de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, rumbo a la capital del País.

Alrededor de las 7:00 horas de ayer, circulaba por la carretera Atlacomulco-El Oro y, a la altura del cruce con Bulevar Arturo Montiel Rojas, en la zona Industrial del Municipio de Atlacomulco, intentó ganarle el paso a la locomotora 4727 de la empresa Canadian Pacific Kansas City Southern de México, la cual terminó impactándolo.

El autobús acabó partido por la mitad, incluso el toldo del autobús de pasajeros se despegó por completo.

Según testigos, tras el impacto, algunos pasajeros salieron disparados del autobús, mientras que otros trataban de salir de la unidad.

"Se escuchaban gritos, había gente de ahí de la parte de arriba del camión que estaba buscando a las personas que iban con ellos. Estuvo muy fuerte. Nos tocó ver cómo sacaron a personas ya sin brazos o sin piernas, uno incluso iba con la cabeza abierta, se lo llevaron en ambulancia. Pobre gente", indicó un testigo.

El accidente movilizó a más de 100 elementos, entre Protección Civil y Bomberos, de los municipios de Atlacomulco, El Oro, San Felipe del Progreso, Jocotitlán, Acambay e Ixtlahuaca.

Además de Seguridad Pública de Atlacomulco, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de Justicia mexiquense.

En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron la muerte de 7 mujeres y 3 hombres.

Además de 55 lesionados: 11 trasladados a la Clínica 252 del IMSS; 20, al Hospital General de Atlacomulco; 10, al Hospital General de San Felipe del Progreso; 11, a la Clínica Santa María; uno, a la Clínica Juan Pablo Segundo; uno, al CEMI Ixtlahuaca y uno más, a Clínica GEA.

El chofer de la unidad de transporte público se dio a la fuga tras el accidente.

Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad, aseguró que la empresa Herradura de Plata se hizo responsable del accidente y dio seguimiento a la atención de los lesionados y los familiares de las víctimas.

En tanto, la empresa ferrocarrilera Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México) lamentó los fallecimientos y aseguró que proporcionará toda la información necesaria para el peritaje correspondiente.



