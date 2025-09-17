Suman 20 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud de la CDMX reportó que subió a 20 el número de muertos tras el estallido de una pipa en Iztapalapa.

En su corte de las 10:00 horas, la dependencia afirmó que hay 31 personas aún hospitalizadas.

Agregó que se han dado de alta a 33 personas más.

La noche del martes se confirmó el fallecimiento de Fernando Soto, de 34 años, quien era conductor de la pipa siniestrada.