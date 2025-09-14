Cuatro mexiquenses entre los muertos por explosión de pipa

Toluca, México.- Debido a la explosión de una pipa con gas el pasado 10 de septiembre en Puente de la Concordia, 23 personas originarias del Estado de México resultaron heridas, de las cuales cuatro fallecieron y 16 siguen hospitalizadas, confirmó el Gobierno mexiquense.

"Se registraron 23 personas lesionadas originarias del Estado de México; hoy, gracias al esfuerzo de médicos y especialistas, tres pacientes han logrado su recuperación y han sido dados de alta, mientras que 16 más permanecen hospitalizados (...) en instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México y 4 más lamentablemente perdieron la vida", detalló en un comunicado.

El Gobierno del Estado de México no dio detalles de las víctimas pero, como lo informó el Gobierno de la Ciudad de México en conferencia, puntializó que a tráves de Protección Civil y Consejería Jurídica ha entregado apoyo jurídico y económico a 24 familias.

En tanto, autoridades de la Secretaría de Salud gestionaron con hospitales federales, añadió, equipo especializado de terapia renal para reforzar el tratamiento de pacientes quemados en el Hospital Magdalena de las Salinas.

"La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y autoridades de salud han visitado hospitales del IMSS, ISSSTE y de la red de salud capitalina, con el compromiso de mantener un diálogo cercano con familiares y pacientes", aseguró.

De acuerdo con las autoridades se ha mantenido coodinación para atender la emergencia con los gobiernos locales de Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco, Ixtapaluca y Chalco.