Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja 57 heridos y 18 vehículos dañados

Ciudad de México.– Una pipa de gas con capacidad de 49,500 litros explotó la tarde de este miércoles en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, dejando un saldo de al menos 57 personas lesionadas, informó la jefa de Gobierno capitalino.

De acuerdo con el reporte oficial, 19 de los heridos se encuentran en estado grave y todos fueron trasladados a distintos hospitales para su atención: 12 al Hospital Juan Ramón de la Fuente, 9 al Emiliano Zapata, 15 al IMSS Reyes la Paz, 15 a la Clínica ISSSTE Morelos, uno al ISSSTE Zaragoza, cinco al Instituto Nacional de Rehabilitación y uno más al Hospital Rubén Leñero.

El siniestro se registró alrededor de las 14:20 horas cerca del paradero de Santa Marta, donde además 18 vehículos resultaron afectados por el fuego. El incendio fue controlado aproximadamente una hora y media después de la explosión.

En el lugar se instaló un puesto de mando encabezado por la jefa de Gobierno y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, para coordinar la atención de la emergencia.

Como parte de las medidas de seguridad, los servicios de RTP y Trolebús fueron suspendidos en la zona, mientras que la circulación de la Autopista México–Puebla permanece cerrada en ambos sentidos entre Eje 6 y Calzada Ermita Iztapalapa.