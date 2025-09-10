Confirman 3 muertos y 70 lesionados por volcadura de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.– La volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de combustible en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, provocó un incendio y una onda expansiva que dejó un saldo preliminar de 70 personas lesionadas y tres fallecimientos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó a través de sus redes sociales que de los lesionados, 19 se encuentran en estado grave, y precisó que ocho son menores de edad. Brugada compartió además una lista preliminar con los nombres, edades, sexo y hospitales a los que fueron trasladados los afectados, advirtiendo que puede actualizarse conforme avance la atención médica.

"El fuego comenzó con la volcadura de la pipa. Pedimos permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no acercarse a la zona, que permanece cerrada al tránsito vehicular", señaló la mandataria capitalina.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con las víctimas y sus familias, y reconoció el trabajo de los cuerpos de emergencia. Agregó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con las autoridades de la Ciudad de México para atender a los afectados.

La jefa de Gobierno aseguró que continuarán proporcionando información conforme avancen las investigaciones y reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población.