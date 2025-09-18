Suman 21 muertos por explosión de pipa

CIUDAD DE MÉXICO.-El número de muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa se elevó a 21.

De acuerdo con el reporte matutino de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hay aún 27 personas hospitalizadas.

En tanto, 36 han sido ya dadas de alta.

Según la información de la lista oficial, los pacientes reciben atención en hospitales como el Rubén Leñero, Zaragoza del ISSSTE, Pemex Picacho, La Villa Coapa, 20 de Noviembre y el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros.