Caminan 7 km para llegar al vagón siniestrado

A dos días del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, reporteros y equipo de video de Fuerza Informativa Azteca (FIA) tuvieron que recorrer 7 kilómetros entre la sierra para llegar a la zona del accidente, donde 13 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad.

Detalles del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico, que partió de Salina Cruz rumbo a Veracruz, se descarriló al pasar por una curva de la línea "Z". La locomotora y los primeros tres vagones volcaron, aunque solo el vagón 1 cayó al barranco, aún sin información oficial sobre la distancia recorrida hacia el vacío.

Las imágenes compartidas por FIA muestran la zona aún acordonada, con pilas de asientos destrozados y pertenencias regadas entre la tierra. El vagón que cayó al barranco permanece sin ser removido, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó las necropsias y continúa las diligencias sobre la caja negra del tren.

Acciones de la Fiscalía tras el accidente

La FGR ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del descarrilamiento y evaluar las responsabilidades correspondientes. Se espera que los resultados de la caja negra proporcionen información crucial sobre el accidente.

Impacto en la comunidad tras el descarrilamiento

La tragedia ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra en estado de shock ante la pérdida de vidas y los heridos. Las autoridades locales han ofrecido apoyo a las familias afectadas y se han comprometido a brindar asistencia médica a los sobrevivientes.