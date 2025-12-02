Menor pierde un ojo por pirotecnia en Querétaro

QUERÉRATO, Qro.- El Gobierno de Querétaro confirmó que el menor que resultó gravemente lesionado por pirotecnia en el municipio de Cadereyta perdió uno de sus ojos, tras el accidente ocurrido la semana pasada en la comunidad de El Rincón.

Detalles sobre la salud del menor afectado

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño, informó que el niño permanece hospitalizado en el Hospital del Niño y la Mujer, donde un equipo de especialistas trabaja para intentar salvarle el otro ojo, cuyo estado sigue siendo delicado debido a la severidad de las quemaduras internas.

El funcionario detalló que incluso se valoró trasladarlo a un hospital especializado en niños quemados en Galveston, Estados Unidos, pero después de una revisión médica se determinó que la atención brindada en Querétaro es la adecuada. "Anoche me informaban que no era necesario, porque la atención que se está dando aquí es correcta. Ya perdió un ojo", declaró.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Las autoridades estatales mantienen acompañamiento permanente a la familia afectada y reiteraron el llamado urgente a evitar el uso de pirotecnia, especialmente entre menores, ante el incremento de accidentes durante la temporada decembrina.

Gudiño subrayó que este caso debe servir como alerta. "Es una tragedia evitable. La pirotecnia no es un juego", afirmó.