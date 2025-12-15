Vuelca pipa de gasolina en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del domingo 14 de diciembre de 2025, una pipa de transporte de gasolina premium se volcó sobre su costado derecho en el cruce de Circuito Aztecas y Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, lo que provocó el cierre de vialidades y una severa carga vehicular en la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, la unidad —con capacidad aproximada de entre 31 mil y 41 mil litros— se encontraba detenida cuando perdió estabilidad y terminó volcada, sin personas lesionadas o atrapadas, ni afectaciones a establecimientos cercanos. Las autoridades confirmaron que no hubo derrame de combustible.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Al sitio acudieron patrullas del sector, personal de Protección Civil, equipos de Vulcanos y unidades del ERUM, quienes realizaron cortes a la circulación y acordonaron la zona con apoyo de Tránsito. Posteriormente, se efectuaron las maniobras de trasvase del combustible para mitigar riesgos y permitir el retiro de la unidad.

Detalles del incidente en Coyoacán

Durante varias horas permanecieron cerradas calles aledañas y la Calzada de Tlalpan registró intensa congestión vehicular, mientras continuaban las labores de los servicios de emergencia. Autoridades informaron que la atención del incidente concluyó sin mayores contratiempos y reiteraron que no se reportaron personas heridas.