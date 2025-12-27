Niño sufre quemaduras graves tras caer en manteca hirviendo en Aguascalientes

Un niño de 6 años sufrió quemaduras graves al caer a un cazo con manteca hirviendo dentro de su casa, en la zona rural del municipio de Jesús María, Aguascalientes.

El menor de edad identificado como Emiliano Isaías se encuentra en terapia intensiva pediátrica del hospital del IMSS, con lesiones severas en el abdomen, tórax, espalda y brazos.

La noche del 25 de diciembre su familia calentaba manteca; el accidente ocurrió cuando el niño jugaba cerca del cazo que estaba casi a ras de tierra, informó la Fiscalía General del Estado.

El hecho fue reportado por personal del hospital de Jesús María, en donde tratan de estabilizarlo por las quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, con el propósito de trasladarlo al hospital especializado para quemados de Galveston, Texas.