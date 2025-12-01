Avioneta agrícola se desploma en Veracruz; hay dos lesionados

Una avioneta para uso agrícola se estrelló en el sur de Veracruz, dejando dos lesionados.

La aeronave se desplomó en un área despoblada en la comunidad de Torno Largo del municipio de Chacaltianguis.

Dos tripulantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la zona, donde se les reporta estables.

¿Qué causó el accidente de la avioneta agrícola?

De acuerdo con los sobrevivientes, la avioneta -usada por el ingenio San Cristóbal de Carlos A. Carrillo- habría sufrido una falla mecánica.

Acciones de las autoridades tras el accidente

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona; mientras que autoridades ministeriales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.