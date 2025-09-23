Helicóptero de CFE desaparecido en Jalisco se estrelló; hay 2 muertos

El helicóptero de la CFE que desapareció del radar la tarde de este lunes mientras volaba sobre el municipio de San Sebastián del Oeste se estrelló en una zona boscosa cercana a la comunidad serrana de La Virgencita; se reportó la muerte de dos personas.

Casi 24 horas después de que la aeronave dejó de ser visible en los radares fue localizada, según la información preliminar el hallazgo ocurrió cerca de las 14:10 horas de este martes.

Elementos de diversas corporaciones desplegaron desde el lunes un operativo de búsqueda que se complicó por las condiciones climáticas y lo adverso del terreno.

Se presume que la aeronave se desplomó mientras volaba a baja altura haciendo labores de revisión de las líneas de electricidad en las inmediaciones del cerro El Jabalí, en San Sebastián del Oeste.

Durante la búsqueda, elementos de la Defensa, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, del Servicio de Atención Médica de Urgencias y de las corporaciones municipales de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta, se desplegaron en la zona tanto por tierra como por aire.