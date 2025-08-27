Ricardo Monreal anuncia propuesta de acceso gratuito a playas

Ricardo Monreal anuncia propuesta de acceso gratuito a playasConoce los detalles de la iniciativa de Ley presentada por Ricardo Monreal para garantizar el acceso libre a las playas
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció la presentación de una iniciativa que plantea garantizar que el acceso a las playas sea libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social.
El legislador anunció que dicha iniciativa será presentada este miércoles en la Comisión Permanente reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Su proyecto plantea prohibir la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Señala que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas, y se revocará en caso de incumplir dicho mandato.
Además, plantea que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos.