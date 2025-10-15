Sheinbaum propone que el SAT acceda a datos de apps de citas

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso obligar a las plataformas de servicios digitales a que otorguen acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros.

En el dictamen que discutirá el día 15 de octubre en pleno de la Cámara de Diputados, establece en el artículo 30-B, que dicha disposición se aplicará a las plataformas de streaming, clubes en línea, páginas de citas, de enseñanza a distancia, de test o ejercicios, y de intermediación entre terceros.

También se especifica que, en caso de incumplimiento, se bloqueará temporalmente el acceso a la plataforma del prestador de los servicios digitales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado de establecer las características o especificaciones de los registros y sistemas de cómputo, mediante reglas de carácter general, a efecto de facilitar a los prestadores de servicios digitales la aplicación de la norma.

Y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones administrará los rubros en materia informática y de tecnologías de la información para la gestión tecnológica, o para el análisis de datos.