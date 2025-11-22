´Leche para el bienestar´ es un programa eficiente

Las y los presidentes de las comisiones de Bienestar, Agricultura, Ganadería, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Salud, Desarrollo Rural, Economía, Educación, Minería y Recursos Hidráulicos sostuvieron un encuentro con el director nacional de operación que preciso la cobertura amplia del programa que garantiza el acceso a leche nutritiva para niñas, niños, mujeres gestantes y adultos mayores de todo el país.

La senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz reconoció este esfuerzo sin precedentes por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el territorio nacional con más de 12 mil puntos de atención en zonas urbanas y rurales que beneficia a más de 7 millones de beneficiarios en el país, de los cuales 115 mil son de Tamaulipas. "Esta política pública coloca la nutrición, la dignidad y el bienestar en el centro de la agenda pública", señaló.

¿Cuál es el objetivo del programa?

En su intervención, la senadora morenista recalcó que no se importará leche, lo cual es una buena señal para el campo mexicano y la autosuficiencia alimentaria. También reconoció el contenido social del programa: "Se trata de niñas, niños, mujeres, adultos mayores y familias enteras que hoy sienten que el acceso al derecho a la alimentación está avanzando y eso es digno de reconocerse".

El programa federal tiene dentro de sus propósitos combatir la carencia alimentaria, a través de dos ejes: primero, proveer de alimento a las familias con menos recursos y segundo, garantizar precios justos a productores lecheros, sobre todo de mediana y pequeña escala localizados en el sureste mexicano.

¿Cuáles son las metas del programa?

El programa está en una fase expansiva, de 7 millones actuales y presencia en el 89% de los municipios del país, tiene por meta llegar a 10 millones de beneficiarios en el año 2030.

El presidente de la comisión de salud, José Manuel Cruz, recordó que el consumo de dos vasos de leche al día contribuye a evitar la desnutrición infantil, gracias a las vitaminas, minerales y nutrientes. El programa ayuda a reducir la anemia y mejorar la actividad física de las niñas y niños.

La reunión de trabajo concluyó en fortalecer la apertura de nuevas lecherías, difundir más el programa y, sobre todo, mantener el compromiso social para que la leche llegue a todos los rincones del país.