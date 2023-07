Crimen obliga a tienditas a vender cigarros "pirata"

CIUDAD DE MÉXICO

Durante la presentación de la 19 Encuesta: Inseguridad como factor inflacionario, el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, dijo que todos esos costos por la inseguridad se transfieren al consumidor, lo que provoca alza de precios.

Por ejemplo, en la encuesta se encontró que casi 17% de los entrevistados dijo ser víctima de la extorsión, cerca del 24% dijo que le robaron mercancía, 26% fue robo hormiga de productos, mientras que un 33% dijo que el crimen les ofreció cigarros "pirata" para venta.

El 31% de los encuestados estimó que por la inseguridad sus pérdidas ascienden a entre 10% y 20% de sus ganancias mensuales.

Estiman que en dos terceras partes del país se padece de algún delito, incluso ya hay robos a los proveedores por lo que éstos se tienen que camuflajear para que no se les quite la mercancía al momento de entregarla.

En cuanto a las extorsiones, refirió que tal parece que se castiga el éxito, ya que "en las zonas de mayor consumo, en las alcaldías, restaurantes de marca, fondas, todo aquel negocio exitoso, son visitados de manera indistinta por parte de pandillas de cobro de derecho de piso".

Crimen apuesta por inteligencia para extorsionar en comercios

Ahora el crimen organizado "muestra una mayor capacidad de inteligencia, están apostándole mucho a tener información previa, robusta, para que las personas que les van a cobrar derecho de piso o a extorsionar se sientan vulnerables por la conversación que te hacen y la gente termina cediendo porque no quieren poner en riesgo la integridad, pero pagan una protección que es un chantaje o extorsión".

En general el cobro para los pequeños comercios es de 500 pesos, pero puede llegar a los 30 mil o 50 mil pesos, si no se quieren ver involucrados en temas de violencia o amenazas.

Eso se observa sobre todo en Baja California Sur, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, entre otros.

El problema es que se convirtió en un impuesto por el derecho a trabajar y se va normalizando y la gente piensa que no se puede hacer nada ante esta situación, "la gente termina por no respingar". Incluso aunque sean pequeños negocios, con un flujo de dinero bajo, el crimen no perdona, "empiezan cobrándoles 500 pesos, ya no aceptan 200 pesos, a la quincena o al mes".

Caen ventas de las tienditas tras prohibición para exhibir cigarros

De acuerdo con el presidente de la Anpec, la prohibición del gobierno federal para exhibir cigarros significó una caída en las ventas de las tienditas de entre 10% y 20% de dicho producto.

Expuso que aunque se ampararon "prácticamente no se ha conseguido ningún amparo para vender cigarros, porque los criterios de los jueces han sido obtusos, por decirlo de algún modo, y hemos llamado a la cautela porque si los exhiben sin la protección legal para hacerlo, van a ser susceptibles de mordidas".

Rivera dijo que la inflación alimentaria sigue al alza, pues además de que bajaron las ventas de los alimentos básicos, también lo hicieron las de las botanas o la llamada "comida chatarra", lo que -dijo- tiene que ver con la escasez de producto, la inseguridad y el incremento de impuestos y servicios que enfrentan las tiendas.

Las mercancías de mayor variación de precios son: huevo, bebidas refrescantes, proteína animal, botanas, así como frutas y verduras, "la gente ha dejado de comer verduras y legumbres porque cada vez les resulta más difícil poder complementar el plato... se han sacrificado productos por no poder costearlos, o sea, por insolvencia", explicó.