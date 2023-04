Rector de UdeG está dispuesto a 'tragarse el orgullo'

GUADALAJARA, Jalisco

Como respuesta, el Rector expuso que la muerte de Padilla López debe tener un significado: cuidar a la UdeG y la FIL, aunque eso le demande tragarse el orgullo.

"Esta universidad es de todos, y la voy a poner a disposición de todos, y eso significa que necesito rehacer un tejido que está roto, pero por el bien de la universidad, por el bien del legado de Raúl Padilla", declaró Villanueva.

"Y su muerte debe tener un significado, y yo así lo voy a tratar de interpretar, y su significado es que cuidemos la FIL, que cuidemos la universidad; y si eso se necesita que me trague todo el orgullo que tengo que tragármelo, me lo voy a tragar; dignidad ni un milímetro, pero el orgullo que sea necesario por cuidar su obra", agregó.

Ante la ausencia de funcionarios estatales en el homenaje a Padilla López, incluyendo al Gobernador Enrique Alfaro, el Rector consideró que se trató de un acto prudente.

"Me parece prudencia y me parece correcto, hay mucho tiempo para volver a dialogar; hoy era un momento de los universitarios, hoy qué bueno que nos dejaron en familia despedirlo; no hagamos lecturas políticas", declaró Villanueva.

"Yo soy un conciliador, a mí me gusta construir; entonces, si necesito rehacer cosas para que esta universidad siga creciendo, las voy a hacer".

Aunque desde la perspectiva del Rector de la UdeG el Mandatario estatal no hizo falta en el homenaje a Padilla López, aceptó que Alfaro y todo su equipo de trabajo le dieron "señales de mucho respeto".

"Lo que me hace falta es el Gobernador para terminar mi periodo, me hace falta un Gobernador que me ayude a terminarlo; me quedan dos años de Rector, este era el sueño de mi vida, y no los voy a desperdiciar en un conflicto que sea innecesario, sólo lo que sea necesario", apuntó.

Asimismo, dijo que se "montará" en el legado de Padilla López para recomponer relaciones, ello en alusión al Gobierno federal y el estatal.

"Su obra es lo que me va a habilitar a recomponer todo, me voy a montar en su legado para recomponer todas las relaciones", aseguró Villanueva.

"Estos dos años me voy a dedicar a mantener a todos juntos, porque sólo una mente colectiva puede construir o reponer un poco la mente que hoy perdimos; entonces, quitemos especulaciones, no volverá a haber otro Raúl Padilla en Jalisco porque no hay una mente tan brillante que pueda sustituirlo".