Llevan a migrantes de Colonia Juárez a oficinas estatales

CIUDAD DE MÉXICO

El operativo inició alrededor de las 11:00 horas.

Según se informó en el punto, pasadas las 14:00 horas, van a la mitad de la jornada con 10 camiones, de los 19 o 20 que se tienen dispuestos.

En cada unidad aproximadamente caben 46 personas.

"Allá los van a atender para hacer trámite de migración", les comentó personal del INM.

La propuesta fue bien adoptada por migrantes, que incluso se amontonan para ser trasladados.

"No sabemos dónde vamos a ir, pero ya queremos irnos. No queremos estar aquí, no fue planeado, queremos ir a Estados Unidos, solo eso queremos", dijo Marlon, migrante de origen haitiano.

Entre la multitud de cientos de indocumentados hubo dudas sobre si iban a llevarlos y luego regresarlos, los funcionarios les contestaron que el fin no era que volvieran, sino agilizar sus trámites, por lo que accedieron.

Ayer, autoridades mexicanas dialogaron con ellos y les plantearon la propuesta de ser trasladados al Bosque de Tláhuac que serviría como albergue.

"Les enseñamos fotos, les enseñamos el parque y los animales, que estaba bonito para su estancia. Nos dijeron que no", contestó un funcionario que pidió omitir su nombre.

Ellos insistieron que no quieren comodidades, sino llegar a Estados Unidos.

"No importa mojarnos, aquí tenemos agua y comida, lo que queremos es la tarjeta de migración", dijeron.

Aunque el operativo está a cargo del INM, son auxiliados por personal del Gobierno de la Ciudad de México y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Comar les ha ofrecido información general sobre el refugio en México, pero han declinado el apoyo, enfatizando que ellos no quieren permanecer en el País, sino cruzar la frontera norte.

Salvadoreños y venezolanos también están en la fila esperando el traslado.