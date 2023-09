Lanzan diputados afines a Ebrard guiño a Oposición

Durante la comparecencia del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con motivo del Quinto Informe de Gobierno, la morenista Selene Ávila defendió del derecho a disentir y llamó a la Oposición a trabajar juntos para entregar el mejor Paquete Económico de esta Administración.

"Creo en el derecho a disentir, yo no me desgarro las vestiduras porque alguien piense diferente. Lo que creo que no se vale es utilizarlo como vendetta para golpear electoralmente, cuando podemos estar unidos y marcar, como Legislatura, que entreguemos el mejor Paquete Económico de este sexenio unidos Oposición y Gobierno", indicó.