Finabien: Van 91 mil tarjetas a paisanos entregadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocio Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que a la fecha se han entregado 91 mil 380 Tarjetas Finabien Paisan@, cifra cercana a las 100 mil tarjetas que se puso como meta para el año.

¿Cuántas Tarjetas Finabien Paisan@ se han entregado?

En el marco del Día Internacional del Migrante, la directora general de Financiera para el Bienestar detalló que por las 92 mil Tarjetas Finabien Paisan@s se han enviado 63 mil 227 remesas por casi 29 millones de dólares. "Estamos ya a punto de lograr las 100 mil Tarjetas Finabien Paisanos que nos pusimos como meta para este año. Ya llevamos 92 mil y esperamos que para el 31 estamos dando la noticia de que ya hemos llegado a las 100 mil tarjetas, pues una gran alternativa para enviar sus remesas".

Detalles sobre el impacto de las remesas en México

En Palacio Nacional, Rocio Mejía Flores exhortó a los connacionales a solicitar sus tarjetas y comenzar el año para evitar que en el envío de dinero a sus familias se les cobre el 1% de impuesto que el gobierno de Estados Unidos impuso al envío de dinero en efectivo. "Comiencen el año, comience el 2026, pidiendo sus Tarjetas Finabien Paisan@, no se esperen al 1 de enero, porque si siguen enviando efectivo de efectivo les van a retener 1% del impuesto que el gobierno en Estados Unidos impuso sobre este envío de este dinero en efectivo", explicó.