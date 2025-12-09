Persisten quejas por desalojos en la capital

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que desde 2023 ha abierto un total de 81 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con desalojos en la capital del país, lo que refleja la persistencia de este problema en distintas alcaldías.

De acuerdo con una tarjeta informativa, en 2023 se registraron 34 quejas, en 2024 se abrieron 25 expedientes y en lo que va de 2025 se han contabilizado 22 casos, todos vinculados con procedimientos de desalojo y la actuación de autoridades locales.

Análisis de quejas por desalojos en la capital

La CDHCM detalló que la alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de denuncias, con 30 expedientes abiertos. Le siguen Miguel Hidalgo, con ocho; Benito Juárez, con siete; Álvaro Obregón, con seis; y Venustiano Carranza, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa, con cinco cada una.

En el análisis preliminar de los casos, la Comisión señaló que los derechos presuntamente más vulnerados son el derecho a la seguridad jurídica, con 56 señalamientos; al debido proceso, con 32; a la integridad personal, con 22; y a la propiedad, con 13, entre otros derechos fundamentales.

Alcaldías con mayor número de quejas por desalojos

El organismo aclaró que en un mismo expediente pueden documentarse múltiples violaciones, por lo que las cifras no son excluyentes. En muchos casos, las quejas están relacionadas con procedimientos irregulares, uso desproporcionado de la fuerza o falta de información clara a las personas afectadas.

La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, destacó que el derecho a la ciudad implica también el respeto a otros derechos como el acceso a la vivienda y a condiciones dignas de habitabilidad, por lo que los desalojos deben realizarse bajo estrictos marcos legales y con pleno respeto a la dignidad humana.