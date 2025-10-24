Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias en 5 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este viernes se elevó a 80 el número de personas fallecidas y 18 no localizadas.

En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las lluvias se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 22 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Esta mañana en conferencia matutina presidencial, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reportó 119 municipios intervenidos tras las lluvias e inundaciones en cinco estados, así como 92 mil 24 viviendas censadas.

La secretaria de Bienestar destacó 36 mil 358 apoyos de la primera parte que son 20 mil pesos, vales para despensas y enseres domésticos que se darán en otra etapa.

¿Qué ocurrió con el servicio eléctrico?

Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha logrado el restablecimiento del servicio eléctrico al 99.82% en las comunidades afectadas.

Detalló que en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ya está restablecido el servicio eléctrico al 100%, mientras que en Hidalgo solo queda que se restablezca el servicio a 466 usuarios.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó 202 comunidades comunicadas, de 288 que estaban en un inicio incomunicadas.