Comparecencia de Hartuch en el Senado

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que este martes comparecerá ante el pleno el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, la legisladora de Morena resaltó que ese mismo día se realizará una sesión solemne con motivo de la celebración del 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

Por otra parte, informó que esta semana se turnarán a comisiones para su análisis y discusión las minutas de reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Señaló que el Senado de la República estará a la espera de la recepción de la minuta de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.