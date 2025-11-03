Edomex distribuye casi 8 millones de litros de agua

Para garantizar el abasto de agua en hospitales, clínicas de hemodiálisis y centros penitenciarios de la entidad, tras la Operación Caudal, el Gobierno del Estado de México entregó 710 pipas de agua, equivalentes a 7 millones 960 mil litros.

Con esta distribución, coordinada por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), se beneficiaron más de 143 mil trabajadores de salud, pacientes y personas privadas de la libertad.

La estrategia busca interrumpir el comercio ilícito del recurso hídrico y regularizar pozos y concesiones.

¿Qué hospitales recibieron el suministro?

Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, se reforzó el suministro en hospitales como el Hospital de las Américas y el Hospital General Regional No. 196 en Ecatepec; el Hospital para Enfermedades Crónicas Dr. Gustavo Baz Prada en San Martín de las Pirámides; así como el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) Cuarta Avenida y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78 Unidad Deportiva en Nezahualcóyotl.

Asimismo, se garantizó el servicio en los Centros Penitenciarios de El Oro, Otumba, Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Texcoco, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de higiene y operación.

¿Cuál es el impacto de la Operación Caudal?

El Gobierno estatal destacó que cada litro recuperado tras la Operación Caudal es un litro que regresa a las casas, escuelas y hospitales, como parte del compromiso de garantizar el derecho al agua para toda la población mexiquense.