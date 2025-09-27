Rompe récord la 4T de menos homicidios

El Informe diario de Seguridad del Gobierno federal, difundido ayer, fue revisado y destacado en la reunión del Gabinete de Seguridad, y en el mismo se contabilizaron 37 víctimas de homicidio doloso en todo el País.

El dato rompe la marca previa de 38 casos ocurrida en julio de este mismo año y marca un contraste con los repuntes de violencia observados en meses anteriores.

El pico más alto del 2025 se registró en marzo, con 84 homicidios en un sólo día, impulsado en buena medida por la confrontación interna en Sinaloa entre dos facciones criminales.

Después, la cifra más elevada volvió a aparecer en junio, con 79 víctimas en una jornada.

En cuanto a promedios mensuales, el contraste es igualmente significativo.

En agosto pasado se alcanzó el promedio diario más bajo del sexenio con 52.7 asesinatos al día, mientras que el mes más violento hasta ahora ha sido noviembre, con un promedio de 74.4 homicidios diarios.

El informe oficial aclara que los datos corresponden a un conteo preliminar y están sujetos a ajustes conforme avanzan las investigaciones ministeriales en los estados.

Sin embargo, el corte histórico, la marca de 37 homicidios en un día, se coloca como la más baja registrada desde el inicio del sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.

El dato positivo llega tras meses marcados por episodios de violencia vinculados a disputas criminales en Sinaloa, Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México.

Las disputas son atribuidas a facciones de "La Mayiza" y "La Chapiza", ambas del Cártel de Sinaloa; un conflicto entre Los Ardillos y La Familia Michoacana, y disputas entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Santa Rosa de Lima, entre otros.

Ayer el repunte fue Guanajuato con seis personas asesinadas; entre los crímenes destaca la muerte de un trabajador de la Fiscalía estatal y el hallazgo de dos cuerpos con signos de tortura en una carretera en las inmediaciones de Pénjamo.



