Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR

Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGRPerfiles destacados entre los aspirantes a la FGR
Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), 43 personas se registraron en el Senado de la República como aspirantes a ocupar la titularidad de este órgano, vacante desde el pasado 27 de noviembre.
La Cámara de Senadores emitió esa tarde, al final de la sesión en donde se validó en fast track la renuncia de Gertz Manero, la convocatoria pública para nombrar nuevo titular de la FGR.
¿Quiénes son los aspirantes a fiscal General de la República?
Entre los requisitos, se establece que la persona aspirante debe contar con Licenciatura en Derecho de antigüedad mínima de 10 años al día de la convocatoria y "contar con buena reputación y compromiso de valores democráticos", entre otros requisitos.
De las 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública, sólo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República y actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República.
Ellos son los 43 aspirantes a fiscal General de la República:
Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Ciudad de México
Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez, Ciudad de México
Ernestina Godoy Ramos, Ciudad de México
César Mario Gutiérrez Priego, Ciudad de México
Hamlet García Almaguer, Ciudad de México
Arturo Altamirano González, Ciudad de México
Olimpia Griselda Puente Pineda, Ciudad de México
Enrique Díaz Contreras, Ciudad de México
Mirna Lucía Grande Hernández, Ciudad de México
Alan Joseph Colín Perea, Ciudad de México
Israel Arteaga Monroy, Ciudad de México
Juan Carlos Ortiz Gausin, Estado de México
Tulio Aurelio Rangel, Guanajuato
Juan Adrián Guerrero Luna, Querétaro
David Borja Padilla, Guerrero
Miguel Nava Alvarado, Querétaro
Félix Roel Herrera Antonio, Tabasco
José de Jesús Ruiz Munilla, Ciudad de México
Carlos Higinio Lledias Saavedra, Puebla
Gregorio Apreza Herrera, Guerrero
Richard Urbina Vega, Ciudad de México
Alfredo Méndez Ortiz, Ciudad de México
Jorge Nader Kuri, Ciudad de México
Roberto Bonifacio Mazón García, Estado de México
Aureliano José Cruz, Estado de México
Eric Felipe Avelino Jaramillo González, Estado de México
Omar Isidro Vicente, Oaxaca
Luis Manuel Pérez De Acha, Ciudad de México
Victor Hugo Galicia Sánchez, Estado de México
Carlos Emigdio Arozqueta Solís, Hidalgo
Daniel Quirarte Fonseca, Baja California Sur
Leopoldo Burruel Huerta, Ciudad de México
Ricardo Peralta Saucedo, Ciudad de México
Gerardo Márquez Guevara, Coahuila
Luz María Zarza Delgado, Estado de México
Alfredo Barrera Flores, Puebla
Maribel Bojorges Beltrán, Estado de México
José Inés Betancourt Salgado, Guerrero
Sandra Luz González Mogollón, Veracruz
Juan Manuel Crisanto Campos, Puebla
Edgardo Josué Guzmán Espíndola, Ciudad de México
Iván Rivera Mendiola, Estado de México
Rubén Barragán Tejeda, Jalisco.
Detalles sobre la convocatoria del Senado para la FGR
Algunos perfiles son el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer. El académico y abogado Jorge Nader Kuri y el excandidato a ministro de la SCJN, César Mario Gutiérrez Priego.
De los 43 participantes, la Jucopo del Senado seleccionará al menos 10 candidaturas para enviarlas al Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Posteriormente, la Presidenta elegirá una terna que deberá ser presentada ante la Cámara de Senadores, para continuar con el proceso de elección de la persona titular de la FGR.