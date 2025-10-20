Conmemora el INM 32 años de creación

El domingo 19 de octubre, el Instituto Nacional de Migración (INM) cumplió 32 años de haberse creado para impulsar una migración "segura, ordenada y humana".

El Instituto destacó cambios con la entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia, y con Sergio Salomón Céspedes como su titular, luego de tragedias como la muerte de 40 migrantes durante un incendio en un centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo la titularidad de Francisco Garduño.

"Hoy, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirección del comisionado Sergio Salomón Céspedes, el INM coloca el humanismo como eje central de sus acciones, mediante una atención digna y cercana hacia todas las personas, sin distinción de origen o condición", refirió. Aseguró que es una institución que actúa "con entrega, sensibilidad y profesionalismo para impulsar una migración segura, ordenada y humana".