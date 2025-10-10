Lluvias en cinco estados afectan a más de 320 mil usuarios: CFE

Las intensas lluvias de las últimas 24 horas dejaron afectaciones severas en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, donde se reportan deslaves, desbordamientos y daños en viviendas, caminos y servicios básicos, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En su informe de afectaciones preliminares, la Coordinación detalló que en Veracruz 38 municipios resultaron afectados y los municipios de Álamo y Poza Rica concentran el mayor impacto con cerca de 5 mil viviendas dañadas, además de corrientes desbordadas y deslizamientos de laderas. En respuesta, se habilitaron seis refugios temporales que resguardan a más de 500 personas.

En Puebla, los daños alcanzan a 26 municipios por deslizamientos y anegaciones. Una escuela y un hospital en Huauchinango fueron atendidos de inmediato por autoridades estatales. En Hidalgo, las lluvias también ocasionaron cortes en caminos y fallas en el suministro eléctrico.

En Querétaro, el desbordamiento del río Jalpan provocó inundaciones y cortes carreteros en cinco municipios, mientras que en San Luis Potosí 11 localidades reportaron derrumbes y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 320 mil 383 usuarios resultaron afectados por las interrupciones del servicio en seis estados; el suministro ya fue restablecido a 148 mil 524, equivalente al 46% del total. Para ello, fueron desplegados 380 trabajadores, 78 grúas, 90 vehículos, 22 plantas de emergencia, 3 drones y 4 helicópteros.

La Coordinación, dirigida por Laura Velázquez Alzúa, indicó que las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reforzarán el despliegue de apoyo con la activación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), además de brigadas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil Nacional.

Las acciones coordinadas continuarán durante el fin de semana, debido a los efectos de la tormenta tropical Raymond, que mantiene trayectoria paralela al Pacífico mexicano y podría tocar tierra como depresión tropical en Baja California Sur entre sábado y domingo.

Actualmente, ya genera lluvias, motivo por el que se puso en marcha vigilancia preventiva en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Las intensas lluvias que han golpeado la zona norte de Veracruz y Puebla provocaron el cierre temporal de cinco sucursales de Banamex, informó la institución financiera.

En un comunicado, el banco detalló que cuatro sucursales en Veracruz y una en Puebla permanecen fuera de operación mientras se realizan labores de limpieza, evaluación de daños y verificación de condiciones de seguridad para clientes y colaboradores.

En Veracruz, las sucursales afectadas se ubican en Poza Rica y Álamo Temapache:

Sucursal 213 Poza Rica, en avenida 2 Norte, colonia Obrera.

Sucursal 889 Palmas, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Sucursal 4313 Plaza Cristal, en bulevar Lázaro Cárdenas.

Sucursal 4812 Álamo, en avenida Independencia, colonia Álamo.

En el caso de Puebla, la Sucursal 184 Huauchinango, ubicada en Portal Zaragoza, en el centro del municipio, también suspendió operaciones por las condiciones meteorológicas.