Marcharán en 25 ciudades en defensa del INE

Amado Avendaño, del Comité Ejecutivo de Unid@s, informó que el lunes por la noche se habían sumado 45 organizaciones políticas y de la sociedad civil para la movilización del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

El también integrante del Frente Cívico detalló que a todas las agrupaciones se les está pidiendo enfocar sus pancartas y exigencias únicamente a la defensa del Instituto Nacional Electoral.

"Nosotros estamos convocando a una marcha pacífica, y exclusivamente sobre la defensa del INE, no vamos a ir a protestar en contra de alguien", indicó en respuesta a la acusación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que será una marcha en contra de su Gobierno.

La protesta tendrá cuatro exigencias específicas, y en ese sentido irán las pancartas y arengas: No a la reforma electoral constitucional, no a la reforma de leyes secundarias para restar facultades al INE, no al recorte de presupuesto al organismo; y que el método de elección de los consejeros sea el establecido ahora en la Constitución.

Detalló que ya cuentan con los permisos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, por lo que están en coordinación sobre las medidas de seguridad que deben tomar para evitar algún incidente.

Descartó que se presenten conatos de violencia o que Morena u organizaciones simpatizantes de ese partido envía a provocadores.

"Veo poco probable que se dé algún hecho violento, incluso el Presidente les pidió que no vayan.

"Es una marcha muy plural, y creemos que son organizaciones que bajo ninguna otra causa se hubieran juntado", añadió.

Las ciudades, de 16 estados del País, son: Aguascalientes, Campeche, Cancún, Ciudad de México, Chihuahua, Saltillo, Hermosillo, Culiacán, León, Irapuato, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Torreón, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana y Xalapa.

En Estados Unidos, agrupaciones afirmaron que protestarán en el consulado de México en Los Ángeles.