Suman 17 fallecidos por explosión de pipa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Salud de la Ciudad de México informó que, hasta el momento, suman 17 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

El reporte oficial de las 10:00 horas, que las autoridades locales brindan cada 24, confirmó la nueva cifra.

Con esta actualización, el número de fallecidos pasó de 13 a 17 en tan solo dos días.

Previamente, el ex Jefe de Gobierno y actual titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó de un deceso en el Hospital de Avenida Zaragoza.

"El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del ISSSTE, "Gral. Ignacio Zaragoza", falleció luego de presentar falla orgánica múltiple. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto", afirmó Batres en su cuenta de X.

Del total de personas fallecidas, 15 son hombres y dos mujeres.