Aumentan 10 años pena por feminicidio en Michoacán

Sesenta años de prisión será la sentencia para quien cometa el delito de feminicidio en Michoacán, tras aprobarse una serie de reformas que permitieron ampliar la condena máxima.

El paquete con 12 iniciativas para reformar el Código Penal incluyeron propuestas hechas desde el 2018 por legisladores, activistas, colectivas feministas y el propio Gobierno de Michoacán.

Este dictamen fue presentado por los diputados de las comisiones de Justicia y la de Igualdad Sustantiva y de Género, entre las que destacó la exclusión del parentesco como excusa para evadir la pena máxima por el delito de feminicidio.

Añaden circunstancias

Se añadieron nuevas circunstancias para calificar el homicidio doloso de una mujer como feminicidio, además de aumentar la pena privativa de la libertad hasta por 60 años y reconocer el feminicidio infantil.

Al respecto, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la aprobación de las reformas, las cuales reunieron 32 votos a favor en la LXXV Legislatura.

"Estamos muy contentos porque, finalmente, el Congreso del Estado aprobó el aumento de 10 años de cárcel a feminicidas en Michoacán, para alcanzar una pena máxima de 60 años".

Tras la aprobación, tomó el micrófono la diputada del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázarez, para mencionar que es importante también la captura de los feminicidas, pero aún más, trabajar para evitar estos crímenes.

"No basta con que les demos muchos años de cárcel porque muchas veces no funciona porque si no los atrapamos no va a servir de nada. Queremos que dejen de matarnos, que las instituciones trabajen con perspectiva de género; el feminicidio es resultado de muchas violencias previas que no fueron atendidas a tiempo, que se denunciaron y no se hizo caso", exclamó.