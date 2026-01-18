Nace la zona de comercio más grande del mundo

ASUNCIÓN, Paraguay.- La Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron este sábado un tratado comercial largamente esperado que permitirá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, representando alrededor del 20% del producto interno bruto global. La ceremonia se llevó a cabo en el Gran Teatro del Banco Central de Asunción, donde se formalizó un acuerdo que comenzó a gestarse en 1999 y que busca eliminar gradualmente los aranceles entre los dos bloques durante los próximos 15 años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la magnitud histórica del acuerdo y subrayó que beneficiará a más de 700 millones de ciudadanos, generando oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación económica entre Europa y Sudamérica. "Muchas manos han trabajado incansablemente. El acuerdo ha sobrevivido a cambios de gobierno y reuniones innumerables. Y todos sabemos que se necesitó un último impulso para reunirnos aquí hoy", afirmó durante la ceremonia.