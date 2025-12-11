Zelenskyy tendrá conversaciones con 30 países; Trump busca acuerdo rápido de paz con Rusia

KIEV, Ucrania — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tenía previsto sostener conversaciones urgentes el jueves con gobernantes y funcionarios de unos 30 países que apoyan los esfuerzos de Ucrania de conseguir condiciones justas para poner fin a casi cuatro años de guerra tras la invasión a gran escala de Rusia.

Se esperaba que los mandatarios de Alemania, el Reino Unido y Francia participaran en la reunión de los aliados de Ucrania, denominada la Coalición de los Dispuestos, a través de una videoconferencia.

Zelenskyy indicó que las conversaciones se organizaron apresuradamente al tiempo que Kiev trata de no verse limitada por las demandas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha menospreciado al presidente ucraniano, ha catalogado a los mandatarios europeos como débiles y ha establecido una estrategia para mejorar la relación de Washington con Moscú.

¿Qué propuestas se discuten en las negociaciones de paz?

Frente a las demandas de Trump de un acuerdo rápido, los gobiernos europeos tratan de ayudar a guiar las negociaciones de paz porque afirman que su propia seguridad está en juego.

Trump dijo el miércoles que él y los gobernantes europeos discutieron propuestas por teléfono en "términos bastante fuertes", agregando que Zelenskyy "tiene que ser realista" sobre la situación de su país en un plan de paz que cederá territorio ucraniano a Rusia. No dio más detalles.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo el jueves que él, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron sugirieron a Trump que ellos finalicen las propuestas de paz junto con funcionarios estadounidenses durante el fin de semana. También puede haber conversaciones en Berlín a principios de la próxima semana, con o sin funcionarios estadounidenses, señaló Merz.

El principal tema a resolver es "qué territorios y concesiones está dispuesto a hacer Ucrania", agregó el canciller.

La tarea sigue siendo extremadamente difícil dado que el presidente ruso Vladímir Putin "continúa implacablemente su brutal guerra contra la población civil ucraniana, y al mismo tiempo está claramente jugando a ganar tiempo en las negociaciones", resaltó Merz.

Acciones de Ucrania ante la invasión rusa y la respuesta internacional

Hay indicios de que las negociaciones están llegando a una encrucijada. Las conversaciones están en "un momento crítico", señalaron los mandatarios europeos en un comunicado el miércoles.

Ucrania se coordinará la próxima semana con los países europeos a nivel bilateral, dijo Zelenskyy el miércoles por la noche, y los países de la Unión Europea tienen previsto celebrar una cumbre periódica en Bruselas a finales de la próxima semana.

Altos funcionarios y diplomáticos de la UE se reunieron el jueves en la ciudad ucraniana occidental de Leópolis y entregaron a Ucrania una larga lista de reformas necesarias para unirse al bloque, a pesar de la guerra en curso y las objeciones de Hungría, país miembro de la UE. La membresía en la UE se ha convertido en el objetivo central del esfuerzo de Ucrania por anclarse a Occidente, ya que las perspectivas de unirse a la OTAN se han estancado.

Rusia también está interesada en mostrar a Trump que está participando en sus esfuerzos de paz, con la esperanza de evitar más sanciones de Estados Unidos. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el jueves que Rusia ha transmitido a Washington "propuestas adicionales... sobre garantías de seguridad colectivas" que Ucrania y Europa dicen que son necesarias para disuadir futuras agresiones.

"Entendemos que al comentar garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania", dijo Lavrov. No ofreció detalles sobre las propuestas del Kremlin.

Putin ha descrito a Europa como un obstáculo para un acuerdo de paz, y Lavrov acusó de nuevo a Europa de buscar prolongar la guerra.

Acusó a Europa Occidental de "sólo pensar en un alto el fuego, tomar un respiro, y una vez más preparar a Zelenskyy" para la guerra.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el jueves que hasta ahora este año Rusia ha lanzado más de 46.000 drones y misiles contra Ucrania.

Advirtió a su audiencia europea en un discurso en Berlín: "Somos el próximo objetivo de Rusia".

También describió a China como "el salvavidas de Rusia" para su esfuerzo de guerra en Ucrania al proporcionar la mayoría de los componentes electrónicos críticos que Moscú necesita para sus armas.

"China quiere evitar que su aliado pierda en Ucrania", sostuvo Rutte.

Impacto de los drones ucranianos en la infraestructura rusa

Putin dijo el jueves que la invasión de Rusia estaba avanzando con "buenas dinámicas en todas las direcciones".

"Las fuerzas armadas rusas están manteniendo completamente la iniciativa estratégica", subrayó Putin en una llamada con líderes militares.

Las tropas rusas han tomado la ciudad de Siversk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde los combates han sido intensos en los últimos meses, dijo el teniente general Serguéi Medvédev a Putin.

Funcionarios ucranianos negaron que Siversk haya sido capturada.

Putin quiere mostrarse como negociando desde una posición de fuerza, de acuerdo con los analistas. Pero desde que lanzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia sólo ha capturado alrededor del 20% de Ucrania. Eso incluye la anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú en 2014 y la toma de territorio en el este por separatistas respaldados por Rusia más tarde ese año, así como tierras tomadas tras la invasión a gran escala en 2022.

Drones ucranianos de largo alcance impactaron por primera vez una plataforma petrolera rusa en el mar Caspio, según un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el ataque y habló bajo condición de anonimato.

La plataforma petrolera está ubicada en la parte norte del mar Caspio, a unos 1.000 kilómetros (600 millas) de Ucrania, y pertenece a la segunda mayor compañía petrolera de Rusia, Lukoil, dijo el funcionario a The Associated Press. La plataforma recibió cuatro impactos que detuvieron la extracción de petróleo y gas de más de 20 pozos, indicó.

Autoridades rusas y Lukoil no han emitido comentarios al respecto.

Además, Ucrania lanzó durante la noche uno de sus mayores ataques con drones de la guerra de casi cuatro años, que obligó a detener las salidas y llegadas de vuelos en los cuatro aeropuertos de Moscú durante siete horas. Los aeropuertos en otras ocho ciudades rusas también enfrentaron restricciones, informó el jueves la autoridad de aviación civil rusa, Rosaviatsia.

El Ministerio ruso de Defensa detalló que sus defensas antiaéreas interceptaron 287 drones ucranianos en múltiples regiones rusas.

La demostración de la capacidad militar de Ucrania para atacar en el interior del territorio ruso parecía una respuesta al argumento del Kremlin de que su invasión es abrumadora para su vecino más pequeño.